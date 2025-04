Ryan Reynolds e Blake Lively hanno accusato Justin Baldoni perché volevano il controllo su It Ends with Us?.

Gli avvocati di, chiedendo che la causa dicontro l'attore e regista venga archiviata,avanzato nuove accuse contro la star canadese.è convinto cheabbia contribuito in maniera significativa alla tensione che ha segnato la promozione di Itnell'estate 2024, vari mesi prima delle accuse di molestie sessuali e di comportamenti inappropriati avanzati danei confronti del regista e protagonista del progetto, pur di ottenere ilsul film. Alcuni giorni fa sono quindi stati presentati i documenti legali necessari a bloccare la richiesta di archiviazione della causa per diffamazione che il filmmaker, la casa di produzione Wayfarer Studios e il team che si era occupato della promozione dell'adattamento del romanzo di Coleen Hoover .

