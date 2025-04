Eidos-Montreal ha presentato il concept di un nuovo gioco di Deus Ex per un rumor

Eidos-Montréal, segnato da recenti licenziamenti, emerge una notizia che accende la speranza dei fan: lo studio vuole riportare in vita la storica serie Deus Ex. Secondo diverse fonti vicine al team, la software house canadese ha già presentato il concept di un nuovo capitolo della saga a diversi editori, nel tentativo di ottenere un sostegno concreto per il progetto. Tuttavia, al momento, nessuna delle parti coinvolte si è detta pronta ad assumersi il rischio economico di una produzione che molti giudicano ancora "di nicchia".Il gioco in questione non è collegato al titolo cancellato nel 2024 a seguito della ristrutturazione imposta dal gruppo Embracer. Si tratta di un'idea completamente nuova, descritta internamente come "ricca di fascino e novità", ma che non combacerebbe pienamente con le aspettative che circondano il marchio Deus Ex, noto per la sua atmosfera cyberpunk, i dilemmi etici e il gameplay stratificato.

