Joao Fonseca vince il Challenger di Canberra | il giovane brasiliano continua a impressionare

a far parlare di sé. Dopo aver vinto le Next Gen ATP Finals a Gedda (Arabia Saudita), il 18enneè intenzionato a farsi sempre più largo nel massimo circuito internazionale del tennis. L’indicazione arriva daldi, in Australia, dove il sudamericano ha conquistato il secondo titolo della carriera nel circuito cadetto, piegando in finale un altro prospetto interessante come l’americano Ethan Quinn (n.202 ATP) per 6-4 6-4.Una partita in cuiha dimostrato di essere più giocatore e pronto a questi livelli rispetto al proprio avversario, regolando con un duplice 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match nel quale il tennista verdeoro ha fatto vedere alcuni dei colpi che già nel corso della stagione scorsa avevano impressionato per potenza e precisione.