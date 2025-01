Anteprima24.it - Ieri in Campania: 65enne trovato in casa senza vita. Lutto per la scomparsa del maestro Corrado

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 3 gennaio 2025. Avellino – Montemarano inper ladi Orlando, figura storica della tradizione musicale essendo stato tra i pochi maestri di ciaramella e con i suoi suoni protagonista del Carnevale montemaranese, conosciuto in tutto il mondo. (LEGGI QUI)Benevento – Nelle prossime sono in programma in città le riprese relative ad un talent show di RaiUno. Dovrebbe trattarsi del programma ‘Dalla strada al palco’ condotto da Nek e Bianca Guaccero. (LEGGI QUI)Caserta – Cinque giovani residenti nel Casertano, tra cui tre minori e un 18enne, sono stati raggiunti da provvedimenti di “Daspo urbano” emessidal Questore di Caserta, Andrea Grassi, in seguito a episodi di violenza di cui si sono resi responsabili nelle ultime festività natalizie.