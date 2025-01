Fumo dal motore, atterraggio d'emergenza a Malpensa per un aereo in volo da Firenze a Londra

Leggi su Open.online

Undella British Airways decollato alle 15.15 di oggi dae diretto a(Stansted) ha effettuato unall’aeroporto di Milanodopo aver riscontrato un’avaria alsinistro, da cui fuoriusciva del. A bordo erano presenti 100 passeggeri, fa sapere l’Ansa. Dopo che ilBA7016 è atterrato senza problemi sulla pista 35 destra di, sono stati messi in atto i protocolli di sicurezza del caso, con l’arrivo di mezzi di soccorso (ambulanze e automediche) e vigili del fuoco sulln pista in via precauzionale. I passeggeri sono stati fatti scendere in un’area del Terminal 2, e l’sarà però sottoposto a tutti i controlli del caso prima di ripartire. Ilsuccessivo dadelle 17.55 è stato cancellato. In copertina: Undella British Airways (Oyoyoy / Wikimedia – Opera propria, CC BY-SA 4.