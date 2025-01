Dilei.it - Belen Rodriguez rompe il silenzio sul padre in ospedale: il dolce messaggio

Gustavoha finalmente lasciato la camera d’dove è stato ricoverato per quasi un mese. Ildie Cecilia è stato coinvolto in un grave incendio che gli ha causato diverse ustioni, ma dopo le cure è ormai fuori pericolo e pronto a tornare a casa sulle proprie gambe. Sui social, arriva il commossodella figlia maggiore, che fino ad ora aveva preferito mantenere ilsulle condizioni del papà.La dedica dial papàA differenza della sorella Cecilia,ha preferito non esprimersi e mantenere assolutosulle condizioni delGustavo, ricoverato in gravi condizioni ina seguito dell’incendio in cui rimase coinvolto a inizio dicembre. Nel giorno delle dimissioni, però, anche la figlia maggiore ha scelto di dedicare al papà qualcheparola e lo ha fatto con un tenerosu Instagram.