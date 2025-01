Thesocialpost.it - Attenzione, lotto ritirato dal mercato: “Rischio chimico!”

Leggi su Thesocialpost.it

Undi vongole sgusciate cotte e surgelate, a marchio Coralfish, è stato richiamato dal commercio per “”. L’avviso, pubblicato sul sito del ministero della Salute, segnala la presenza di acido perfluoroottanoico (Pfoa) in quantità superiori ai limiti consentiti. Si tratta di una sostanza chimica considerata pericolosa per la salute umana.Il prodotto, distribuito nei punti vendita, non deve essere consumato. I consumatori che l’hanno acquistato sono invitati a riportarlo al negozio per ottenere il rimborso o la sostituzione.Le vongole richiamate sono commercializzate in confezioni da 800 grammi, con numero diVN121IV367BL e scadenza al 30/06/2026. L’operatore responsabile è la Panapesca Spa. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli di sicurezza alimentare per garantire la salute pubblica.