Quotidiano.net - Agrigento, capitale della cultura... sgrammaticata

A due settimane dall’inizio ufficiale dell’evento,italiana(con Lampedusa) per il 2025, finisce sotto i riflettori per i due errori grossolani apparsi sui cartelli stradali all’ingressocittà: “Valle di Templi“ (anziché “dei Templi“) e “contrata Caos“ (anziché “contrada Caos“, il luogo natale di Luigi Pirandello). Cartelli messi peraltro in direzione opposta alla casa dove nacque il Nobel per la Letteratura.