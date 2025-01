Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, via ai cantieri della linea Verde: primo senso unico

, 3 gennaio 2024 – Ilnon è solorossa, i cuihanno ‘invaso’ mezza città. Ora iniziano anche quelli per lache collegherà la Corticella con via dei Mille. Ed è proprio vicino al capoin periferia che partono i lavori e, contestuali, anche i disagi. Ilcantiereinteressa, infatti, il tratto compreso tra via Saliceto e via Croce Coperta. Per questo, da domenica 5 gennaio via Giuriolo diventerà a, ossia percorribile solo verso via dell’Arcoveggio. I veicoli provenienti da via Proni avranno l’obbligo di svoltare a destra e quelli che giungono da via dell’Arcoveggio, incontrando via Giuriolo, dovranno proseguire diritto. Questa la viabilità che sarà mantenuta anche nella seconda fase dei lavori, dove è prevista anche l’introduzione di un semaforo all'intersezione Giuriolo-Arcoveggio, da lunedì 13 gennaio quando anche il resto del cantiere cambierà assetto.