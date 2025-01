Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe devolve l’incasso del suo concerto di Capodanno alla Croce Rossa Italiana per sostenere “progetti educativi per i giovani”

fineha deciso diredel suo, che si è tenuto al Palazzo dello Sport di Roma,. Secondo l’Adnkronos, il ricavato della vendita dei biglietti delsold out, al netto di Iva e Siae, verrà devolutoperper i”.L’evento, nato dopo la cancellazione del live didello show deldel Comune di Roma al Circo Massimo, è stato una vera e propria celebrazione della musica e un ringraziamento da parte dell’artista per i suoi fan che lo hanno sostenuto e in risposta alle polemiche scatenate dopo la decisione del sindaco di Roma, Gualtieri,Durante ila Romaha detto: “Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma.