Napolipiu.com - Sky – Buongiorno, tempi di recupero lunghi: la data del possibile rientro

Leggi su Napolipiu.com

Sky –di: ladel">Francesco Modugno fa il punto sulle condizioni del difensore del Napoli. Il centrale potrebbe tornare per la sfida contro la Juventus. Le ultime sul mercato.I tifosi del Napoli dovranno ancora pazientare per rivedere in campo Alessandro. Il centrale azzurro, assente nelle ultime uscite e sostituito da Juan Jesus, resta ai box e Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi.A fare chiarezza sulla situazione è il giornalista Francesco Modugno, intervenuto durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo su Televomero: “Alessandronon recupererà a breve. C’è la speranza di vederlo in campo per la partita del 25 gennaio contro la Juventus di Thiago Motta”.Il cronista di Sky Sport ha però voluto precisare: “Attenzione, non sto dicendo che Alessandrosarà sicuramente in campo con la Juventus.