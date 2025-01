Oasport.it - Quando ricomincia il biathlon? Niente gare questo fine settimana: programma e orari della prossima tappa

Leggi su Oasport.it

Messe alle spalle le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno, bisognerà pazientare ancora qualche giorno prima di rivedere i protagonistiCoppa del Mondo diall’opera. La quartastagione, la prima del 2025, si terrà sulle nevi di Oberhof (Germania). In uno degli scenari più tradizionali di questa disciplina, assisteremo a un appuntamento particolarmente interessante dal 9 al 12 gennaio.Il tutto inizierà con la Sprint femminile giovedì 9. Le donne daranno il via alle danze nella prova sui due poligoni e precederanno gli uomini nel medesimo format, in gara nel giorno successivo. Sabato 11 sono ini due inseguimenti: alle 12.30 inizieranno le donne, mentre alle 14.45 sarà la voglia degli uomini. A far calare il sipario domenica 12 saranno le staffette: prima la Single Mixed e poi la Mixed Relay.