Mediaset ha deciso così Grande Fratello cambia tutto per Signorini concorrenti e pubblico | l’annuncio è arrivato adesso

attesa per il. I fan sono in trepidante attesa per la prossima puntata, in cui si preannunciano possibili provvedimenti disciplinari nei confronti di uno o più. La tensione nella casa è salita alle stelle dopo un acceso scontro tra Ilaria Galassi e Helena Prestes, culminato, a quanto sembra, in un contatto fisico. La regia ha censurato le immagini dell’episodio, ma i dialoghi successivi tra gli inquilini hanno lasciato intuire la gravità della situazione.Sui social, intanto, si è scatenato un dibattito acceso. Da una parte c’è chi ritiene che Ilaria debba essere punita, mentre altri puntano il dito contro Helena, la fotomodella brasiliana. Non solo: anche altrisono finiti nel mirino per comportamenti poco rispettosi delle regole. Tra questi, un nuovoavrebbe svelato informazioni dall’esterno, violando il regolamento, mentre alcuni inquilini si distinguono per atti di insubordinazione, come parlare senza indossare il microfono.