Ilrestodelcarlino.it - Mandriole, il ponte sarà demolito e ricostruito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La giunta del Comune di Ravenna nei giorni scorsi ha approvato alcune delibere che riguardano la viabilità del territorio post alluvione. In particolare i progetti esecutivi si riferiscono a lavori di demolizione e ricostruzione delsu via Corriera antica ae al ripristino delle condizioni di diverse strade ammalorate dalle alluvioni. Inoltre, ha deliberato gli interventi localizzati di consolidamento deldi via Cella sul fiume Ronco. "Con questi provvedimenti – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte – proseguiamo nella messa in sicurezza della viabilità danneggiata dalle alluvioni. Specificatamente nel forese dove è importante consentire ai cittadini una migliore fruibilità della percorribilità della rete viaria. Un’attenzione particolare, come avviene da tempo, è rivolta ai ponti che sono costantemente monitorati e sui quali agiamo, a seconda dei casi, rinforzando le strutture o sostituendoli in toto".