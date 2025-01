Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 6-7 5-5, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: permane l’equilibrio nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio vincente per.15-40 La manovra diè efficace enon riesce a difendersi. Due palle break.15-30 Prende in mano lo scambio e spinge con il drittone anomalo.15-15 Parte via lungo il recupero di.0-15 Doppio fallo commesso dain apertura di game.5-5. A zero tiene il servizioche non ha minimamente tremato.40-0 Gran servizio perche si può portare sul 5-5.30-0 Servizio e dritto: punto rapido per.15-0 Servizio esterno per.5-4. Ace al centro per il carrarino che costringea servire per restare nel match.40-15 Chiude nei pressi della retecon la volée dopo lo schiaffo.30-15 Servizio e dritto per.15-15 Drittone diin uscita dal servizio.