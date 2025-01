Lions Club Napoli Host seconda edizione del bando di concorso Giovanni Parisi | tempo fino al 16 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

Scadono il prossimo 162025 i termini per la presentazione delle candidature alladeldi”, pubblicato dalin memoria dell’illustre socio per “favorire il diritto allo studio e la parità di genere nell’accesso alle lauree di area scientifico-tecnologica, nonché incoraggiare e sostenere il percorso formativo dei giovani”.“Con l’apprezzamento per l’impegno degli organizzatori – si legge nella nota della presidente delRossella Fasulo – le congratulazioni per l’iniziativa e il patrocinio morale della Regione Campania, dell’Università degli Studi diFederico II, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Chimica e Biologia, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dell’Accademia Pontaniana, dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionalie Campania, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di, dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, del CEINGE, della Società Chimica Italiana Sezione Campania, dellas International Fondation e delInternational, per volere die grazie alla ddella consorteImparato Angelina, promotrice di questa iniziativa nel segno della continuità dell’amore per la scienza e per i giovani per la scienza che ha caratterizzato la vita del suo Socio, il, per onorare la memoria del Professore, Chimico e Farmacista, Ordinario di Biologia generale presso la Facoltà di Scienze dell’ l’Università diFederico II (insegnamento che ha tenuto per i corsi di laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche e Chimica) con innumerevoli titoli accademici conferiti per incarico, Direttore Chimico del Servizio di Diagnosi Chimico-Tossicologica del Policlinico della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università diFederico II (1982-1993), studioso di fama internazionale e autorevolissimo socio del, nell’ottica della Chimica e della Biologia a supporto di un futuro sviluppo sostenibile, intende favorire il diritto allo studio e la parità di genere nell’accesso alle lauree di area scientifico-tecnologica, nonché incoraggiare e sostenere il percorso formativo dei giovani.