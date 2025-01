Thesocialpost.it - Arrestato in Romania il presunto killer di Giuseppe Barone: il caso dell'”Omicidio di Natale” non aveva indagati dal 2022

, ex assicuratore di 79 anni, è stato brutalmente ucciso nella sua casa di Ispica, in provincia di Ragusa, durante una rapina avvenuta tra il 25 e il 26 dicembre. Ora, dopo due anni, le indagini hanno portato a una svolta: un uomo di 35 anni è statoin.Leggi anche: Fa un incidente, scende e viene travolta: dramma in ItaliaLa notte ditrasformata in incuboera solo in quei giorni, perché la madre era ricoverata in ospedale. I rapinatori lono sorpreso in casa, immobilizzato su una sedia e colpito con calci, pugni e un oggetto contundente. Non si erano fermati qui: per spaventarlo e costringerlo a rivelare dove nascondeva denaro e gioielli,no sgozzato il suo pappagallo.I parenti di, preoccupati perché non rispondeva al telefono,no deciso di andare a controllare.