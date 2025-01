Nerdpool.it - Talisman 5e – Recensione di un classico rinnovato

Leggi su Nerdpool.it

Uno dei giochi da tavolo più amati degli ultimi anni è sicuramente, arrivato ora alla quinta edizione grazie a Hasbro e Avalon Hill. Avevamo avuto modo di provarlo in anteprima a Modena Play in compagnia di Doug Hopkins, uno dei game designer responsabili di questo revival. Grazie ad Hasbro Pulse abbiamo ricevuto una copia, in italiano, della nuova edizione e ve ne parliamo nella nostra.Il giocoLo scopo diè molto semplice: raggiungere la Corona del Comando e sconfiggere l’Antico Drago. Se l’obiettivo è diretto, riuscire a realizzarlo non è altrettanto facile, infatti, per arrivare allo scontro bisognerà prima di tutto aumentare le nostre capacità di Forza e Astuzia, diverse per ogni personaggio, e acquisire uno, elemento fondamentale per arrivare alla Corona del Comando.