Lapresse.it - Spettacolo di Capodanno a Messina: Laura Pausini chiude il suo tour con numeri record

Il Palarescifina diè stato il palcoscenico dello speciale concerto di“HAPPY 2025”, gran finale della decimanée mondiale di. Ilworld2023/2024 ha registratostraordinari, con oltre 500.000 spettatori in 80 spettacoli, consacrando la cantante come l’artista femminile italiana più performante a livello globale. Iniziato il 27 febbraio 2023 con una maratona live tra New York, Madrid e Milano, ilha toccato luoghi iconici come Venezia, Siviglia, Miami, Los Angeles e New York, dovesi è esibita in cinque lingue al Madison Square Garden.Una leg invernale ha poi attraversato Europa e Italia, con tappe in città come Londra, Marsiglia, Torino, Roma e Milano, queste ultime protagoniste di sei date sold out nel 2024. La Sicilia ha accolto l’ultimocon un medley di brani disco leggendari, tra coreografie ed effetti speciali, per salutare il 2025 in grande stile.