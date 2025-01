Panorama.it - Sparatoria di massa in un nightclub di New York. Il primo bilancio è di 11 feriti

A poche ore dalla strage che ha causato 15 vittime in un attacco terroristico a New Orleans, un nuovo episodio di violenza sconvolge gli Stati Uniti: unadiin una discoteca del Queens, a Newdove ilè di almeno 11.La polizia di Newè intervenuta nella notte di mercoledì presso la discoteca Amazura, dopo le segnalazioni di spari arrivate poco dopo le 23:00, ora locale. Secondo quanto riportato, un uomo armato avrebbe aperto il fuoco all’interno del locale, per poi sparare ulteriori colpi all’esterno. La discoteca, con una capienza di circa 4.000 persone, era molto affollata al momento dell’incidente.Testimoni oculari, le cui testimonianze sono state condivise tramite la piattaforma di sicurezza Citizen, hanno descritto scene di panico: passanti nascosti nei negozi vicini, tavoli usati per barricarsi contro le finestre e l’arrivo immediato dei soccorsi.