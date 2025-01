Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla statale Cervese. Ragazza di 24 anni gravissima

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due feriti, di cui uno, unadi 24, in condizioni critiche, è il bilancio appunto dell’incidente che si è verificato ieri mattina, attorno alle 7, lungo la strada. Si tratta di un uomo e una donna di Imola, rispettivamente di 38 e 24, che viaggiavano a bordo di una Audi A1 di colore chiaro in direzione Forlì e provenienti da Cervia. All’altezza delle Saline l’auto è finita fuori strada, le cause sono ancora da accertare, ed è andata a scontrarsi contro il guard rail e contro una recinzione a protezione delle Saline. Al momento dell’incidente alla guida dell’auto era l’uomo. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena e sono stati sottoposti ai controlli e alle cure necessarie. Le condizioni dell’uomo che era alla guida non sono gravi e potrebbe essere stato dimesso nella serata di ieri.