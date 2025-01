Inter-news.it - Ricci si complica per l’Inter? Annuncio importante del Torino

continua a monitorare le prestazioni e il futuro di Samuele, regista dele della Nazionale. Arrivato un.COMUNICATO -” IlFootball Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuelefino al 30 giugno 2028?. Il presidente Urbano Cairo ha dunque chiuso un’operazione di mercato, perché si cautela sulla situazione relativa a. Il giovane regista granata e della Nazionale di Luciano Spalletti piace a tantissime squadre italiane e non. Tra cui anche al, che lo sta opzionando come eventuale vice ad Hakan Calhanoglu per la prossima stagione. Questo rinnovo potrebbere un po’ i piani di tutti. Ma le vie del mercato restano sempre varie.rinnova, anche selo tiene d’occhio: precedenteFUTURO – Per la cessione di, ilchiede circa 50 milioni di euro.