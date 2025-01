Quotidiano.net - “Lupi in Italia, sono aumentati anche quelli confidenti”. Lo zoologo: i numeri sono aggiornati al 2021

Roma, 2 gennaio 2025 – Ma qualideiin? Da oggi la Svezia – scrive il Guardian – ha aperto la caccia con l’obiettivo di dimezzarne sostanzialmente la popolazione, passando da 300 a 170 esemplari. Abbiamo chiesto alloFilippo Zibordi qual è la situazione nel nostro Paese. Wolf at Winter. Quanticiin? C’è stato un aggiornamento rispetto al monitoraggio Ispra del, che rilevava la presenza di 3.300 esemplari in? “No – chiarisce l’esperto -. Iconosciuti restano. Quel lavoro all’epoca ha richiesto un grandissimo sforzo, non so dire quando potrebbe essere replicato. Resta il primo e unico monitoraggio a livello nazionale”. Cosa ha deciso l’Europa? E cosa dobbiamo aspettarci dall’Europa, dopo il primo passo verso una minore protezione della specie? Chiarisce Zibordi: “Diciamo così, sul lupo citre ‘ombrelli’: la Convenzione di Berna, del 1979, la direttiva Habitat Ue, le leggine.