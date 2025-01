Oasport.it - Fabio Aru: “Ho vinto poco per il potenziale che avevo. Con la Academy valorizzo i corridori sardi”

Aru ha dedicato oltre 15 anni al ciclismo: il suo amore per le due ruote l’ha costretto a lasciare la Sardegna da giovanissimo, a trascorre lunghi periodi lontano dagli affetti, a fare sacrifici, ma allo stesso tempo tutto questo gli ha permesso di conoscere il mondo e di fare carriera conquistato risultati importanti e indossare le maglie più ambite. Il suo palmarès conta 9 vittorie, tra cui la Vuelta nel 2015, una tappa al Tour, tre al Giro e due alla Vuelta. Ci sono poi le maglie: rosa, gialla e rossa, oltre a quella di Campione Italiano nel 2017. La sua ultima corsa è stata la Vuelta nel 2021, scelta per salutare il mondo del professionismo, grazie ai ricordi indelebili del 2015. Da quel momento è iniziata la seconda vita del sardo, in cui è diventato ambassador di vari brand come Specialized, Ekoi, Enervit e del Forte Village in Sardegna (giusto per menzionarne alcuni) e nel 2022 ha aperto laArunella sua Sardegna, una scuola di ciclismo rivolta ai bambini, con il sogno di riveder nascere dalla sua terra un altro campione del ciclismo.