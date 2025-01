Iodonna.it - A dare per certa la separazione di Harry e Meghan è Craig Hamilton-Parker, il veggente che aveva predetto anche la Brexit e la morte di Elisabetta

Questo sarà l’anno del divorzio di. A dichiararlo con fermezza è, un notoinglese che si fa chiamare il “nuovo Nostradamus”: nel corso dei prossimi mesi il duca e la duchessa di Sussex finalizzeranno rapidamente la loropotrà far pace con il resto della Royal Family.Markle torna su Instagram: il video in spiaggia per augurare buon 2025 X Il: «divorzieranno»In un’intervista al quotidiano inglese Metro,ha rivelato di averl’eventualedigià la prima volta in cui li vide insieme, nel 2016.