Tpi.it - Togo – Una grande amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

– Una: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 1 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda– Unadrammatico del 2019 diretto da Ericson Core. Ilè incentrato su “due figure chiave” nella Corsa del siero del 1925 a Nome, noto anche come laCorsa della Misericordia, in cui le squadre di cani da slitta hanno permesso il trasporto del siero di antitossina della difterite in condizioni difficili per oltre 700 miglia per salvare la città Nome in Alaska da un’epidemia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlracconta la storia della corsa al siero del 1925 di Nome del musher Leonhard Seppala e come aveva allevato il suo cane capo slitta. Nel 1913, Seppala e sua moglie Costance accolgono un cucciolo Husky siberiano appena nato.