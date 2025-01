Isaechia.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Belen Rodriguez che rivela: “Con gli uomini ho chiuso, da adesso in poi divento lesbica”

Leggi su Isaechia.it

La celebre showgirl argentina Beléntorna sotto i riflettori grazie ala. Dopo un periodo lontano dalla televisione, Valerio Staffelli le ha consegnato il suo 32esimo. Stavolta decorato con un cornetto benaugurante, dato che lasta per tornare in televisione. Durante la consegna, Belén ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita privata, dichiarando ironicamente:Con gliho, da.Intercettata a Milano, Belén ha ricevuto ilper la sua assenza dal piccolo schermo. La showgirl ha spiegato che questa decisione è legata a un momento difficile della sua vita personale:Ognuno di noi ha un lato oscuro.Probabilmente la showgirl si riferiva al ricovero per depressione dell’anno scorso. Questo periodo coincise con la fine della sua relazione con Stefano De Martino.