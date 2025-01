Panorama.it - Le alghe, elisir di lunga vita

«Nel mare vivono creature meravigliose e in parte ancora sconosciute che possono salvare il nostro futuro e sono uno scrigno di proprietà straordinarie per la nostra salute e per quella del pianeta. Lehanno da sempre un ruolo fondamentale per l'umanità, ma la scienza sta continuando a scoprire nuovi e inesauribili benefici che saranno determinanti per molteplici aspetti della nostra esistenza, dall'alimentazione all'energia, dai farmaci alla cosmesi, dagli integratori all'agricoltura».Lo sostengono Giovanni Scapagnini e Francesco Cinelli in “L’Eden sommerso. Viaggio nella scienza delle: alimentazione, longevità e sostenibilità” (Mondadori 2023), un saggio in cui, rispettivamente, un neuroscienziato e un biologo marino ci accompagnano in un viaggio emozionante in spettacolari fondali per svelarci i segreti di un vero e proprio “Giardino dell’Eden” subacqueo nel quale, sottolineano, «sono imminenti scoperte rivoluzionarie per la specie umana e per una suagiovinezza».