Ilnapolista.it - Giuntoli: «Danilo? Stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e la Juventus»

Leggi su Ilnapolista.it

Il ds dellaCristianoha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Serie A in cui ha parlato di mercato e della situazione legata a, escluso dai convocati per la Supercoppa. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza nell’estate 2025 e Napoli e Milan sono i club maggiormente interessati in Italia ad ingaggiarlo.: «unacheper lui e la»L’ex direttore sportivo del Napoli ha spiegato:«Siamo d’accordo con il suo entourage eunacheper lui e per la. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti».Sul mercato in entrata ha invece commentato:«In entrataattenti alle eventuali occasioni interessanti, ma ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa».