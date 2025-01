Fondi area di sgambamento per cani in via Liguria | pubblicato l’avviso

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 gennaio 2025 – È statosull’albo pretorio del Comune diun avviso pubblico per la gestione e la manutenzione della nuovadiperrealizzata in via.Si tratta di un servizio fortemente atteso dalla collettività che consentirà agli amici a quattro zampe di cittadini e turisti di correre liberamente in una superficie di 1800 metri quadrati, socializzare e trascorrere del tempo all’aria aperta.Il gestore dovrà occuparsi quotidianamente dell’apertura e della chiusura dell’, dello svuotamento dei cestini per le deiezionine e di piccole opere di manutenzione e pulizia impegnandosi contestualmente ad organizzare e promuovere eventi dedicati ai piccoli amici dell’uomo ma anche ai rispettivi padroni. Si svolgeranno, infatti, come previsti nel, momenti dedicati alla pet teraphy, educazione cinofila, giornate per promuovere le donazioni, corsi di addestramento e molto altro.