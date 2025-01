Bergamonews.it - È l’anno della Bilancia: cara Dea splendi e prenditi ciò che meriti! Ariete: nuova vita, Toro: grandi progetti, Leone: il riscatto

Che cosa chiedete alle stelle? Bisognerebbe partire da questa domanda. A volte gli interrogativi presentano già aspettative nelle risposte.che verrà è un tempo che chiama alla prova, anche se non manca di riservare sorprese e soddisfazioni. Basterà saperle cogliere al momento opportuno. La fortuna dei pianeti bacia Scorpione, Acquario e Pesci, Saturno inpotrà davvero ribaltare la propria esistenza, per i nati sotto il segno deli primi sei mesi saranno dedicati a ricalibrare completamente il futuro. Se ilnon cederà a certe sbavature in amore potrà godersi successi esoddisfazioni. Per i Gemelli questo 2025 sarà come staccare il biglietto per un viaggio favoloso, mentre per il Cancro non mancherà una grande opportunità professionale.Che dire di più: che il cielo stellato vi stupisca!I 12 mesi che si prospettano davanti a voi hanno come colonna sonora il piacevole trambusto di un trasloco, la fotografia di un cambio armadi e la sceneggiatura di una