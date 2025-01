Calciomercato.it - Conceicao ribalta il Milan: i tre acquisti per gennaio

Leggi su Calciomercato.it

Il nuovo allenatore può riscrivere i piani sul mercato rossonero: i tre nomi che potrebbero rivoluzionare la formazione Un nuovo. Sergioha il compito di trasformare la squadra rossonera e di farlo nel più breve tempo possibile. Servirà entrare immediatamente in sintonia con ambiente e calciatori al nuovo allenatore per poter incidere al massimo e rilanciare le ambizioniiste.il: i treper(LaPresse) Calciomercato.itLa classifica richiede una svolta immediata, così come l’appuntamento in Supercoppa, senza dimenticare che aci saranno anche le due ultime e decisive sfide Champions. Insomma, tempo da perdere non ce n’è e in aiuto dipuò arrivare il mercato che aprirà tra qualche giorno. L’allenatore portoghese ha la necessità di valutare la rosa, capire su chi può fare affidamento e su chi, invece, no.