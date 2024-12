Lanazione.it - Ultimo dell’anno. Piazze e teatro: ecco le iniziative

EMPOLESE VALDELSAAll’aperto o in, sono tanti gli appuntamenti nell’Empolese Valdelsa per salutare il 2024 e brindare tutti insieme all’anno che verrà. A Empoli torna "Capodanno in piazza della Vittoria", dove dalle 22 Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show, la Metrò live band e Dj Luca Bona da Rai Radio Due animeranno la serata fino a tarda notte a ritmo di ‘tormentoni anni Novanta’. Oltre allo speciale ‘tombolone in piazza’ sarà aperto anche il Winter Park di piazza Matteotti e sarà attivo il trenino che attraversa il centro storico. Per chi ama trascorrere una serata più tranquilla, invece, alle 21.15 alShalom di via Busoni il locale gruppo teatrale porterà in scena "L’incidente", farsa in tre atti di Luigi Lunari per la regia di Paolo Zondadelli. Infine per capodanno consueto appuntamento con il concerto organizzato da Il Contrappunto.