Troppi infortuni a Bormio, dal comitato di Milano-Cortina: «Faremo il possibile per permettere di competere in sicurezza»

“L’ultimo «bollettino infortunati» della Coppa del Mondo di sci aha lasciato il segno“, scrive il Corriere della Sera. Sarrazin, Zazzi, Caviziel e altri sciatori. Ecco allora che si pensa a qualche modifica per rendere più sicura la pista ma non mancano le polemiche.Leggi anche: Sci, ancora una brutta caduta a: Caviezel in caduta libera per diversi metriPer2026 si vuole rendere la pista dimeno insidiosaScrive il Corriere dello Sport:“Tema, allora: in vista dei Giochi olimpici come rendere meno insidiosa la Stelvio, che ospiterà le gare maschili? Svolgimento: è molto complicato, sia perché di mezzo ci sono le condizioni meteo, non prevedibili a un anno e più di distanza, sia perché stiamo parlando di una delle piste più toste del circuito della neve.