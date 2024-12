Oasport.it - We Run Rome 2024, Sofiia Yaremchuk punta al tris nella 10 chilometri di San Silvestro

Obiettivo tripletta., dopo aver vinto sia nel 2022 che nel 2023, sarà una delle atlete di spicco al via della We Run. La primatista italiana di maratona e mezza andrà a caccia di un nuovo successo domani10di San(giunta alla tredicesima edizione) che si snoda tra le strade del centro di Roma.Annunciati quasi 9000 partecipanti per la manifestazione podistica organizzata da Atleticom ASD e che si svolge sotto l’egida della FIDAL. Previste anche le prove non competitive di 10 e 5 km. Il percorso tocca alcune tra le strade e le piazze più suggestive della Capitale, partendo alle ore 14.00 dalle Terme di Caracalla e passando per Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via dei Fori Imperiali ed il Colosseo prima di completare la gara tornando alle Terme di Caracalla.