Tpi.it - Siria: oltre 30 morti negli scontri tra le forze curde e le milizie filo-turche nella regione di Manbij

Almeno 31 combattenti sono rimasti uccisiin corso nel nord dellatra leappoggiate dalla Turchia e ledemocratichene (Sdf), sostenute dagli Stati Uniti. La denuncia arriva dall’Osservatoriono per i diritti umani, una ong con sede a Londra, secondo cui almeno sette vittime, tutti miliziani-turchi, sono state registrate soltanto oggi, lunedì 30 dicembre, durante i violenti combattimenti tuttora in corsodi.Alla fine di novembre le fazioniriunite sotto il vessillo del sedicente Esercito nazionaleno avevano lanciato un’offensiva contro ledemocratichene (Sdf) nello stesso periodo in cui cominciava la folgorante marcia su Damasco, durata solo 11 giorni, lanciata da una coalizione ribelle dominata dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Shaam, che ha rovesciato il regime ultra-cinquantennale degli Assad.