Pronosticipremium.com - Roma fatale per Fonseca: UFFICIALE l’arrivo di Conceiçao al Milan

Leggi su Pronosticipremium.com

La domenica della diciottesima giornata di Serie A si è conclusa con lache ha strappato un pareggio a San Siro contro il. I rossoneri erano passati in vantaggio grazie alla rete del solito Reijnders, bravo a trasformare in gol la palla offertagli da Fofana, ma i giallorossi hanno avuto la forza di reagire e trovare il definitivo 1-1 già nel corso del primo tempo con una perla al volo di Dybala, che ha trafitto Maignan.Un risultato accettabile per la formazione di Ranieri, che ha anche avuto una clamorosa occasione nel finale con Pellegrini ma che sta dimostrando di essere ancora in crescita. Il verdetto di San Siro non è invece stato sicuramente accettato con piacere dal, che ha scelto per la più drastica delle opzione, esonerando Pauloproprio al termine della sfida, con il portoghese che uscendo dallo stadio aveva già commentato la decisione della società.