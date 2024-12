Napolipiu.com - RAI SPORT: Danilo sceglie il Napoli: affare fatto per giugno! Agenti al lavoro per anticipare

Accordo raggiunto tra il difensore brasiliano e il club azzurro. L'entourage lavora perl'arrivo dalla Juventus già a gennaio. Battute le concorrenze di Milan e club arabi.Ilpiazza il colpo in difesa per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Ciro Venerato per Rai, il club partenopeo ha trovato l'accordo definitivo conper il trasferimento a parametro zero dal 1° luglio 2024.Il centrale brasiliano della Juventus, attualmente ai margini del progetto bianconero tanto da non essere stato convocato per la Supercoppa Italiana, ha scelto il progetto azzurro respingendo le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita e il corteggiamento del Milan.