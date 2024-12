Movieplayer.it - Programmi tv, il meglio del 2024 in 10 titoli

Leggi su Movieplayer.it

Cosa resterà di questotelevisivo nazionale? Abbiamo voluto 'celebrare' 10tv che si sono fatti apprezzare e ricordare, spaziando tra qualità e quantità (Auditel). Siamo arrivati alla fine dele con il 2025 alle porte è doveroso provare ad analizzare quanto visto in tv negli ultimi 12 mesi. Perché se i flop non sono stati pochi, e spesso rumorosi, c'è anche chi ha brillato nella ricca programmazione generalista, raccogliendo critiche più che positive e buoni ascolti. Ne abbiamo scelti dieci, senza classificarli, nella speranza che il prossimo anno sia ancor più coraggioso nell'osare, affidandosi a nuove idee e nuovi format, a cui inevitabilmente dare tempo per poter crescere, come ad esempio accaduto al fenomeno Belve, a lungo "programma da bolla social" e infine .