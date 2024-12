Quotidiano.net - Paulo Fonseca esonerato dal Milan: Sergio Conceiçao atteso a Milano

"Sì, è vero: sono uscito dal. E' la vita. La mia coscienza è calma. Ho fatto tutto il possibile": lo dice con un sorriso amaromentre esce in macchina da San Siro, confermando di essere statodai dirigenti rossoneri. Il club non ha ancora ufficializzato l'addio. L'ad Giorgio Furlani e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic avrebbero avuto un colloquio col tecnico dopo il pari contro la Roma e comunicato l'esonero. Sono attesi nelle prossime ore gli annunci ufficiali e quindi anche l'ingaggio digià oggi ao per poi partire domani con la squadra per la Supercoppa in Arabia Saudita.