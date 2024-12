Sport.quotidiano.net - Maceratese, caccia ai rinforzi a centrocampo

Si lavora in Eccellenza: le squadre sul campo e le dirigenze sul mercato per rinforzare gli organici. La capolistaè alla ricerca di un centrocampista. "E non solo, la società – spiega Nicolò De Cesare, diesse della– valuterà altre opportunità, stiamo cercando giocatori che possano integrarsi bene nel gruppo. In mezzo al campo dobbiamo di certo rimpiazzare la partenza di Gomis". I biancorossi inizieranno il girone di ritorno ricevendo l’Urbania. "È sempre un’altra storia la seconda parte di campionato – spiega il diesse della– con le società che si stanno rinforzando". Il Tolentino, per esempio, ha quasi definito l’operazione con l’attaccante Maurizio Peluso, che ha iniziato la stagione nel Fabriano Cerreto, ci sono stati i ritorni del mediano Federico Conti e del difensore Mattia Stefoni.