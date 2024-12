Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2024 ore 13:30

Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono difficoltà sulla A1Firenze un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre auto vetture provoca incolonnamenti tra Ponzanono-soratte Magliano Sabina in direzione di Firenze la coda è di circa 9 km suggeriamo a coloro che provengono dadi uscire al casello di Ponzanono altro incidente sulla A1Napoli 8 km di fila registrati tra Ferentino e Colleferro in direzione della capitale a coloro che provengono da Napoli consigliamo di uscire dall’autostrada a Ferentino in città non molti gli spostamenti registrati nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e consolare in pietra in tangenziale ci sono cose tra il bivio con laL’Aquila e la stazione Tiburtina in direzione dello Stadio Olimpico ricordiamo che fino al 6 di gennaio e vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate sabato e giorni festivi maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito