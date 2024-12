Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: l’evento. Ghiviborgo, intitolato lo stadio. Sarà l’"Elso e Romano Bellandi»

Giornata di festa, ieri,per intitolare loade Rolando, padre e figlio: due persone che hanno fatto la storia sportiva e imprenditoriale di tutta la comunità, cui il paese di Ghivizzano ha reso il doveroso omaggio. L’ex "Carraia", impianto bellissimo e funzionale, con la sua tribuna fatta di copertura in linea con il paesaggio, da ieri porterà il loro nome. A fare gli onori di casa il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, l’artefice principale dell’iniziativa. Poi tutte le formazioni del, dai nati nel 2019 (i più piccoli) fino alla prima squadra di"D". Folto pubblico, fatto di sportivi, familiari e semplici appassionati; fra loro anche alcuni calciatori del passato, da sempre legatissimi alla famiglia. Diverse le personalità intervenute: dal presidente della Regione, Eugenio Giani (che ha sottolineato l’importanza di questa struttura), a Luigi Barbiero per la Lega Dilettanti; quindi Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione CrL, oltre alle autorità militari e civili della zona.