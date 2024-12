Lapresse.it - Schizza il prezzo del burro, a rischio i croissant francesi: l’allarme

Il pasticcere Arnaud Delmontel stende la pasta per ie i pain au chocolat che poi escono dorati e fragranti dal forno della sua pasticceria parigina. Lui, come tanti altri pasticceri, negli ultimi mesi ha dovuto pagare sempre di più il, così essenziale per il sapore dei– unche, secondo lui, è aumentato del 25% solo da settembre. Ma si rifiuta di seguire alcuni dei suoi concorrenti che hanno iniziato a produrre icon la margarina. “È una distorsione di ciò che è un”, ha detto Delmontel. “Unè fatto con il”.Uno dei piccoli piaceri della vita – ilspalmato sul pane caldo o il suo sapore ricco per torte o carni scottate – è diventato sempre più costoso per molte persone in Europa. Si tratta di un altro colpo per i consumatori in questo periodo festivo, dopo un periodo di inflazione innescato dalla pandemia COVID-19 e aggravato dalla guerra in Ucraina.