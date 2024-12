Lanazione.it - Prato, ultimo dell’anno in musica con la Camerata tra Mozart, Rossini e Beethoven

Leggi su Lanazione.it

, 27 dicembre 2024 - Anche quest’anno, come da tradizione, l’Orchestra della città condivide con il pubblico le ultime orenel segno dellacon un programma dai tocchi giocosi, teneri e brillanti., saranno il cuore di questo concerto ricco delle più celebri e amate pagine dellad’arte. La composizione scelta per aprire il concerto di San Silvestro è un Andante festivo di Jean Sibelius, composto per la Società delle Nazioni nello stile di un inno strumentale per la Pace, qualcosa di simile a un abbraccio spirituale, carico di luce, intensamente umano. Dopo questo messaggio, il programma si apre con una Marcia brillante di, composta come avvio di una gioiosa Serenata. La Marcia offre anche momenti spiritosi, come gli effetti dell’arco che percuotono con il legno le corde, in guisa di tamburi.