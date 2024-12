Quotidiano.net - Le Borse chiudono un anno d’oro. Piazza Affari trainata dalle banche

Leggi su Quotidiano.net

Lemondiali si apprestano a chiudere il 2024 con un bel brindisi: basti pensare che l’indice MSCI ACWI, che rappresenta circa il 99% dell’universo investibile azionario a livello globale, registrava pochi giorni fa un progresso da iniziodel 21,2%. La miglior performance tra i grandi indici azionari mondiali è stata, anche nel 2024, quella del Nasdaq, che viaggia a circa +29%, trascinato ovviamente dal boom del titolo NVIDIA e di tutti i tecnologici, i cosiddetti Magnifici 7. Ma a Wall Street anche S&P 500 segna un rialzo attorno al 26,5%. In Europa il listino che è andato meglio è Francoforte (+ 19%), seguito da Madrid (+14%).sial terzo posto, con un aumento medio del 12%, dovuto in primo luogo al traino delle: in Borsa da iniziol’indice del settore del credito è infatti salito del 55% contro il 12% complessivo.