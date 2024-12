Lortica.it - La nostalgia del tempo passato e l’importanza del presente

C’è un momento nella vita di ogni persona in cui ilsembra un film lontano, avvolto da una luce dorata, dolce e struggente allo stesso. Per gli anziani, spesso, è come una canzone che risuona nelle giornate più calme, ricordando i passi di danze ormai lontane, i sorrisi di amici che ilha portato via, e i sogni che unsembravano infiniti.Ci si ritrova, magari seduti su una panchina, a ripensare a ciò che si è fatto e, ancora di più, a ciò che si è lasciato incompiuto. Una passeggiata mai fatta, un “ti voglio bene” mai detto, un sogno rimandato troppo a lungo. È la consapevolezza che il, così generoso in gioventù, diventa tiranno man mano che gli anni passano.Ma questanon è solo rimpianto: è un invito. Un invito ai giovani, a chi ancora ha davanti un orizzonte pieno di possibilità, a vivere ogni istante con coraggio e passione.