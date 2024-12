Napolipiu.com - Danilo-Napoli, Giuntoli blocca tutto ma spunta un nuovo scenario

maun">Il difensore della Juventus difficilmente vestirà l’azzurro a gennaio. La posizione del club bianconero e l’ipotesi svincolo.Ildovrà con ogni probabilità depennare il nome didalla lista dei possibili rinforzi per la difesa di Antonio Conte. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de Il Mattino, il direttore sportivo Cristianoavrebbe posto il veto sul trasferimento del difensore brasiliano in azzurro.La posizione della Juventus appare netta: nessuno sconto sul cartellino del calciatore e, soprat, nessuna apertura ad una cessione al club partenopeo. Una decisione che sembra riflettere la volontà dell’ex ds azzurro di non rinforzare una diretta concorrente.Resta in piedi solo un’ipotesi, per quanto complessa: la rescissione consensuale del contratto che legaalla Juventus per gli ultimi sei mesi.