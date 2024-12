Pianetamilan.it - Calciomercato Milan Futuro – Interesse per Magrassi del Cittadella

La sessione diinvernale è alle porta ed ilha bisogno di rinforzi: infatti, uno degli obiettivi rossoneri è Andreadel. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera, è alla sua prima stagione nel calcio professionistico. Attualmente, ilè 18esimo nel Girone B della Serie C ed è in zona playout. In Coppa Italia Serie C, invece, i rossoneri hanno perso ai quarti di finale contro il Caldiero Terme. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di, ha riportato su X cheed Triestina sono interessati a, attaccante che non rientra più nei piani delè nato a Dolo, in Venezia, nel 1993. Gioca neldalla stagione 2022/2023 e, in questa stagione, ha giocato 9 partite tra Serie B e Coppa Italia.