Stefano De Martino mattatore a teatro guarda a Sanremo. E parla di Affari Tuoi

È l’uomo del momento.Desembra addirittura non rendersene conto – o si schernisce per strategia – ma di certo è il nome più importante che circola tra i corridoi di Rai1 e sul quale l’azienda ripone grandissime aspettative. Oggi si racconta in un quasi one man show alPoliteama di Napoli dove si sente a casa e può finalmentere di successi e fallimenti nella stessa misura. Meglio stasera è un viaggio nel suo Io inedito, che comincia nelle prime difficoltà incontrate quando ha iniziato a fare il ballerino e culmina nei primi passi compiuti da giovane conduttore. E? Non è che un passaggio verso il futuro per il quale ha già tracciato un percorso da seguire.De, l’idea sue l’omaggio a NapoliLa possibilità di vederlo al Festival dinon è mai stata così concreta.